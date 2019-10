Der ventede mexicansk politi et både makabert og mystisk syn ved en ransagning i en formodet narkobule.

En række knogler, et foster i en krukke og mindst 40 kranier er fundet ved et alter i det, der formodes at være et gemmested for mexicanske narkohandlere.

Det vides ikke, om der er tale om et menneskefoster.

Politiet gjorde det makabre fund ved en ransagning søndag. Fire af kranierne var blevet bygget ind i alteret.

Gemmestedet ligger i kvarteret Tepito, som er centralt placeret i Mexicos hovedstad, Mexico City.

Her blev 31 mennesker torsdag anholdt som følge af mistanke om at drive et narkokartel.

Men en dommer har siden afgjort, at 27 af de mistænkte skal løslades.

Et billede, som rigsadvokaten i Mexico City har offentliggjort, viser kranierne i en bunke omkring alteret.

Bagved alteret er der et trækors, der er blevet udsmykket med en træmaske med horn.

Ved siden af alteret er der en mur, som er overmalet med symboler ifølge et billede viderebragt af lokale medier.

Symbolerne inkluderer en pyramide med en hånd ovenpå, himmellegemer og et gedehoved med en sekskant mellem hornene.

Foran muren ses flere trækæppe med farverige aftegninger på.

En talsmand for advokatkontoret i Mexico City siger, at man stadig undersøger oprindelsen af de mange kranier.

Politiets efterforskere fandt også knive, knogler fra 40 underkæber og 30 ben- eller armknogler på stedet.

Tepito har længe været kendt som et sted med omfattende kriminelle aktiviteter.

Da man måtte løslade næsten alle de anholdte fra torsdag, blev det set som et alvorligt slag for regeringen, der kæmper med at få blot en smule styr på den omfattende vold i landet som følge af bande- og narkoproblemer.

I ransagningen torsdag blev der fundet både tunneler og narkolaboratorier.

/ritzau/Reuters