Et hus, der engang husede den tidligere narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman, bliver nu giver bort i et lotteri af den mexicanske regering.

Guzman måtte flygte fra huset i 2014, da marinesoldater havde omringet ham. Men huset ser ikke ud, som da narkobaronen boede i det.

Væk er alle overvågningskameraerne, væk er hullet under badekarret, som Guzman slap væk igennem, da marinerne bankede på døren. Det skriver Sky News.

Mexicos institut til at skaffe stjålne ting tilbage til folket (INDEP) har også givet huset en frisk gang hvid maling.

Allerede dengang havde Guzman sikret sig et eftermæle som manden, der klarede selv de værste flugter. Han var allerede flygtet fra Mexicos maksimumsfængsel i 2001.

I juli måned 2015 slap han ud via en tunnel, hvor han kørte på motorcykel på et spor, som var lagt dernede. På den måde undslap han et andet maksimumsfængsel.

Da han blev fanget igen, tog myndighederne ikke flere chancer med Guzman. Han blev overført til USA, hvor han fik en livstidsdom i 2019.

Huset foræres væk som præmien i det nationale lotteri, men det siges ingen steder, at det er Joaquin Gusman, der engang har boet kortvarigt i det.

Myndighederne forsøgte allerede sidste år at slippe af med huset. Det blev sat til salg til en pris på circa 820.000 danske kroner – men ingen var interesseret.

Huset har to soveværelser, og det vurderes til 1.150.000 kroner. Der ligger en skole lige på den anden side af gaden.