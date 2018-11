Hector Manuel Beltran Levya forlod i 2008 Sinaloa-kartellet og dannede sit eget. Nu er han død - 56 år.

Den mexicanske narkobaron Hector Manuel Beltran Levya, der engang var en af Mexicos mest eftersøgte mænd, døde søndag af et hjerteanfald.

Den tidligere kartelleder sad fængslet i den mexicanske by Toluca. Det var her, at han søndag pludselig blev ramt af smerter i brystet.

Han blev hastet til et hospital i byen, men det lykkedes ikke lægerne at redde 56-årige Beltran Levya. I en udtalelse understreger det mexicanske indenrigsministerium, at alle sikkerhedsprotokoller blev overholdt.

Beltran Levya blev anholdt på en restaurant i den mexicanske by San Miguel de Allende 2014. Han har siddet fængslet lige siden.

Han var oprindeligt en af den berygtede mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzmans partnere.

"El Chapo" har stået i spidsen for det magtfulde Sinaloa-kartel. I en retssag i New York anklages han i skrivende stund for at beordre tusindvis af drab på sine rivaler og for at have smuglet over 155 ton kokain ind i USA.

I 2008 dannede Beltran Levya sit eget kartel. Det gjorde han sammen med sine brødre Alfredo, Arturo og Carlos.

Det var i en periode et af Mexicos førende karteller inden for narkosmugling. Kartellet havde blandt andet kontrol over grænseregionen Sonora i det vestlige Mexico.

Den ene af brødrene, Arturo, blev dog dræbt af mexicanske specialstyrker. Brødrene Alfredo og Carlos blev anholdt.

Da Hector Manuel Beltran Levya blev anholdt i 2014, var han derfor den sidste tilbageværende leder af brødrenes oprindelige kartel. Hans kone blev anholdt i 2016 efter at have overtaget noget af styringen af kartellet.

