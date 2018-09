I Mexicos andenstørste by er det blevet sværere for politiet at gribe ind over for seksuelle aktiviteter i det offentlige rum.

Bystyret i Guadalajara har slet og ret bedt politiet om at kigge den anden vej i de fleste tilfælde.

Fremover skal ordensmagten kun gribe ind, hvis borgere føler, at deres blufærdighed bliver krænket som følge af de slibrige eskapader, de er vidne til. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er stadig ulovligt at dyrke sex på offentlige steder - det straffes med enten bøde eller en kortere frihedsstraf - men for at undgå bestikkelse af politimændene, hvilket ofte sker i Mexico, har et byrådsmedlem stillet forslaget om at ændre lidt på politiets arbejdsmetoder, som altså nu er blevet gennemført.

»Det eneste, vi har tilføjet, er, at for at politiet kan anholde et par, skal borgere have henvendt sig først,« siger Guadalupe Morfin til AP.

Det er hendes håb, at politiet fremover kan hellige sig mere alvorlige forbrydelser end en tete-a-tete midt på torvet, og hun understreger, at ingen er interesseret i at se mere sex på gader og stræder.

Hendes byrådskollega Livier Martinez fra det konservative Partido Acción Nacional stemte nej til forslaget.

»Jeg forstår ikke, at man begrænser politiet i at forhindre en forbrydelse. Og for det andet: Det er overhovedet ikke behageligt at gå rundt og se mennesker på gaden, i parker og i stræder,« siger hun.

Par, der har sex i det offentlige rum, er i øvrigt ikke noget almindeligt syn i Guadalajara, men mange unge bor stadig hjemme med den begrænsning i privatliv, der følger med.

Mere almindeligt er det til gengæld, at politiet tager imod bestikkelse.

Særligt unge beretter jævnligt om, at politiet kræver bestikkelsespenge, når det opdager par, der eksempelvis ligger på en bænk og kysser og nusser hinanden.

Der bor i alt 1,5 millioner mennesker i Guadalajara, der regnes for at være en af de mest konservative byer i Mexico.