Vilde fester. Ecstasy. Og et barn uden for ægteskab.

Der stod bestemt ikke 'kronprinsesse' i Mette-Marits karriereplan, da hun som ung oprørsk teenager forsøgte at gøre op med en ulykkelig barndom.

Det er over 18 år siden, men de mest hardcore royale fans kan sikkert stadig huske pressemødet, tre dage før det norske kronprinspars bryllup i 2001.

Med tårer i øjnene og rystende stemme læste den unge Mette-Marit Tjessem Høiby højt af en skriftlig udtalelse, hun - og hoffet - havde forberedt på forhånd.

Mette-Marit og kronprins Haakon fotograferet til pressekonferencen tre dage før deres bryllup, hvor den vordende brud grædende bekendte sin problematiske fortid og lovede nordmændene, at hun lagde sit vilde liv bag sig.

Her tilstod hun, at hun havde eksperimenteret med narkotika, tog afstand til stoffer og bad sine landsmænd om tilgivelse for sin vilde fortid.

Budskabet gik rent ind.

Nordmændene tog hende til sig, og resten er historie.

Siden er den usikre og generte unge kvinde vokset til en moden og selvstændig kronprinsesse.

Mette-Marit og kronprins Haakon ved brylluppet i 2001, som gjorde hende til kronprinsesse. På armen har hun sin før fra et tidligere forhold, Marius.

I dag er det de færreste, der husker den voldsomme kritik, der mødte Haakon, da han ved årtusindskiftet præsenterede sin udkårne for folket.

Men Mette-Marit selv har ikke glemt sin fortid.

I en samtale med forfatter Geir Gulliksen i forordet til bogen 'Hjemlandet og andre fortellinger', fortæller hun om sit ungdomsoprør. Det skriver den norske avis VG.

Selv om kronprinsessen nu er mere forsigtig og taler i mere overordnede vendinger, fortæller hun alligevel ærligt om en barndom, som var alt andet end lykkelig.

Det norske kronprinspar fotograferet i sommeren 2019.

»Jeg voksede op i en familie, der var et glansbillede af vellykkethed. Alle os, som levede i huset, vidste, at det ikke var sandt, men sådan så vi ud. I dag kan jeg sige, at jeg er glad for at havde den erfaring med mig, for det gik trods alt godt for os,« siger Mette-Marit i interviewet.

Hun afslører, at hun var i 'helt ekstremt oprør' da hun var ung.

For eksempel barberede hun alt sit hår af, da hun gik i gymnasiet.

»Jeg begyndte at se, at min barndom havde gjort noget ved mig, og jeg gik gennem en fase, hvor jeg havde så meget ondt i mig, som måtte ud, og det kom som vrede og sorg,« fortæller kronprinsessen og beskriver en periode før en rejse til Australien, hvor hun var 'verdens mest pligtopfyldende unge (menneske, red.).'

Mette-Marit på den norske nationaldag.

»Så sagde det vel bare stop. Jeg kunne ikke mere. I hvert fald kunne jeg ikke leve op til de forventninger, andre havde til mig. Jeg har altid vidst, at jeg ikke er god til forventninger. Når folk har mange forventninger til mig, så ...«

I forordet til bogen kommer Mette-Marit også ind på sin nuværende rolle som kronprinsesse.

»Jeg udøver ikke min rolle på den måde, som mange forventer, at jeg skal. Jo, de første ti år prøvede jeg at være sådan, som jeg troede, en kronprinsesse skulle være. Men nu er jeg ikke så optaget af det længere. Det er vigtigt at leve et liv, jeg kan stå inde for og kan være mig selv i,« siger hun og understreger, at hun stadig har masser af oprør i sig.

Kronprinsessen og Geir Gulliksen har sammen redigeret bogen 'Hjemlandet og andre fortellinger'. De har valgt 12 forfattere til at komme med hver sin fortælling om det at være norsk.