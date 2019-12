Statsminister Mette Frederiksen har et langt bedre forhold til præsident Donald Trump end flere af de andre vestlige ledere.

»Jeg har et godt og positivt indtryk af præsidenten - vi svinger godt,« sagde Mette Frederiksen, lige efter hun onsdag eftermiddag mødtes med USA's præsident ved Nato-topmødet nord for London.

Trump leverede i løbet topmødet spydige kommentarer til lederne af både Canada og Frankrig, men samtalen med Frederiksen forløb ifølge hende i god tone.

Mette Frederiksen havde på forhånd en plan om at imødekomme Trumps ønsker om øget europæisk indsats med at annoncere et forhøjet dansk militært fokus på Arktis.

God stemning, da statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødtes onsdag i Watford nord for London.

Helt konkret vil statsministeren omfordele 1,5 mia. kr. af Forsvarets budget til at styrke den danske indsats i området, og der vil USA, samt Grønland og Færøerne, blive inddraget i et samarbejde.

Derudover lovede Frederiksen, at Danmark fremover vil stille fire kampfly ekstra til rådighed for forsvarsalliancen i 2020 og 2021.

Dermed kan Nato få hjælp af i alt otte danske kampfly de næste to år.

Topmødet i Watford nord for London markerede 70-års jubilæet for Nato, men fejringen blev overskygget af mundhuggeri blandt særligt de mandlige ledere.

Donald Trump kaldte onsdag den canadiske premierminister Justin Trudeau for falsk foran hele verdenspressen.

Det skyldes en video optaget ved en reception tirsdag aften hos dronning Elizabeth på Buckingham Palace.

Justin Trudeau blev optaget i samtale med britiske Boris Johnson og franske Emmanuel Macron, hvor han omtalte, at Donald Trump pludselig holdt et uannonceret pressemøde før Trumps møde med den canadiske leder.

»Jeg så på hans delegation, som bare tabte kæberne,« sagde Justin Trudeau om Trumps embedsstab.

Videoen spredte sig hurtigt i medierne onsdag, og Donald Trump kunne ikke dy sig for at give igen.

»Han taler med to tunger,« sagde Trump om den canadiske premierminister og valgte at aflyse et planlagt pressemøde onsdag eftermiddag.

Det var ikke det eneste skænderi, Trump rodede sig ud i.

Tirsdag beskrev han den franske præsident Emmanuel Macrons udtalelser som 'klamme'.

Frankrigs præsident havde beskrevet Nato som værende hjernedød, og det var ifølge Trump udtryk for en mangel på respekt for forsvarsalliancen.

Uden for luksushotellet The Grove og dets tilhørende golfbaner var der anderledes fredeligt på trods af en anmeldt demonstration mod Nato og Trump.

Politiet havde indhegnet et stort område på golfbanen til demonstranterne, men de måtte vente lang tid på at få noget at lave. En time inde i demonstrationen var kun fem mødt op.

»Vi havde da forventet mere,« sagde betjenten Lucy. En anden betjent fortalte, at han havde spillet kort med sine kolleger de sidste to timer i en politibus.

I alt mødte kun omkring 30 demonstranter op. En af dem var 46-årige Loveday Hodson-Little fra Watford.

Med et skilt med teksten ‘This pussy roars!’ ville hun lade Trump forstå, at han ikke var velkommen her.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan en mand, der blev kendt for at sige ‘grab them by the pussy’, kan være leder for den frie verden,« sagde den erklærede feminist.

De lokale var i tiden op til mødet blevet invaderet af politi, der afsøgte området med bombehunde og sendte dykkere i kanalerne rundt om luksushotellet.

Hotellet The Grove er kendt for sine fremragende golfbaner, og de tidligere ledere af USA og Storbritannien, Barack Obama og David Cameron, har spillet golf sammen her.

Tidl. præsident Barack Obama og tidl. premierminister David Cameron spillede i 2016 golf sammen ved hotellet The Grove. Foto: KEVIN LAMARQUE

Onsdag luftede de lokale deres frygt for, at golfentusiasten Donald Trump efter sit besøg på hotellet har fået interesse for stedet.

»Bare han ikke køber det,« sagde Loveday Hodson-Little.