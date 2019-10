Statsminister Mette Frederiksen tør ikke gætte på, hvordan Underhuset i London modtager ny udtrædelsesaftale.

Efter at EU's stats- og regeringsledere har godkendt den reviderede udtrædelsesaftale for Storbritannien, kan EU ikke gøre ret meget andet end at vente, krydse fingrene og kigge mod London.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg synes, at det er en god dag for Europa. Nu er der en aftale, og nu skal den så godkendes i Storbritannien. Men "so far, so good", siger hun på topmøde i Bruxelles.

I dagene op til topmødet har signalerne fra forhandlingsparterne skiftevis været positive og negative.

Men særligt onsdag og torsdag er det gået stærkt.

Mette Frederiksen har svært ved at sætte ord på noget konkret, som har skubbet til positionerne.

- Jeg tror måske bare, at det her har vist, hvad politisk magi kan være. Når noget ser helt håbløst ud, kan politikere engang imellem finde hinanden og gøre det umulige muligt, lyder det fra statsministeren.

Det store spørgsmål er nu, om det britiske parlament vender tomlen op eller ned, når Underhuset ekstraordinært mødes og stemmer på lørdag.

Hvordan det ender, tør statsministeren ikke gætte på.

- Jeg tør ikke spå om ret meget i denne verden og slet ikke britisk politik. Det er i mine øjne nu alene et britisk anliggende. Nu ligger den i London, siger hun.

/ritzau/