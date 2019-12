Indirekte er den danske statsminister Mette Frederiksen (S) nu med til at hjælpe USAs præsident Donald Trump, der står midt i sit livs politiske krise.

I weekendens udgave af det populære komedieprogram Saturday Night Live optrådte skuespilleren Heidi Gardner som teenage-version af den danske statsminister, der sammen med sin norske kollega kastede lange blikke efter klassens seje drenge i skolens kantine.

'De seje drenge' er bl.a. Justin Trudeau, Emmanuel Macron og Boris Johnson. Outsideren, som 'the cool kids' nu ikke have ved deres bord, er ingen ringere end Donald Trump spillet af Alec Baldwin.

»Midt i sit livs politiske krise har Donald Trump på sin vis haft en fantastisk uge. Nu er det nemlig ham, der bliver portrætteret som offer omgivet af bøller, der er sunket endnu dybere end han selv.«

Det er den amerikanske skuespiller Heidi Gardner, der spiller Mette Frederiksen i Saturday Night Live, et af USAs mest populære programmer.

Sådan skriver Washington Post i en kronik.

Her refererer avisen først og fremmest til sidste uges skandale, hvor bl.a. Macron, Trudeau og Johnson blev hemmeligt filmet, mens de under en reception på Buckingham Palace fik sig et godt grin på Donald Trumps vegne.

Efterfølgende bemærkede Donald Trump, at han selvfølgelig var skuffet over de politikere, som han anså som sine venner. Men præsidenten understregede bl.a., at Justin Trudeau stadig var en 'fin fyr'.

Den danske statsminister har ikke selv haft nogen aktiv rolle i Buckingham Palace-skandalen. Tværtimod havde Mette Frederiksen og Donald Trump et frugtbart møde under sidste uges Nato-topmøde i London.

Jimmy Fallon, Paul Rudd og James Cordon giver den som Justin Trudeau, Emmanuel Macron og Boris Johnson.

Men resultatet af den turbulente uge er alligevel, at rollerne er byttet lidt om.

»Vi havde aldrig troet, at det skulle være Donald Trump, der tog den moralsk forsvarlige vej. Mens respekterede ledere som Macron og Trudeau opfører sig uværdigt,« siger MSNBC-værten Chris Matthews i sit program 'Hardball'.

Og den franske og canadiske leder var ikke de eneste, der i sidste uge opførte sig usædvanligt.

Da Trump således anklagede sin demokratiske modstander, Nancy Pelosi, for at være 'nervøs', skød den ellers afbalancerede Pelosi igen: »Når han siger, jeg er nervøs, så er det fordi han er nervøs«.

Statsminister Mette Frederiksen ankommer til Det Sociale Netværks 10 års jubilæum, hvor hun skal tale, i København torsdag den 5. december 2019.

Da Trump så sagde, at han ikke troede på, at Nancy Pelosi virkelig beder til Gud for at hjælpe Trump og hans familie, sagde Pelosi ophidset:

»Når Trump siger, jeg ikke beder, då er det fordi HAN ikke beder.«

»Det her er ufatteligt. Det lyder mere som en børnehave end Det Hvide Hus,« bemærkede tv-værten Joe Scarborough på MSNBC.

Men børnehaveniveau eller ej, så fortsætter sagen imod Donald Trump, der er anklaget for at misbruge sin magt til egen personlig fordel, da han i juli (angiveligt) truede med tilbageholde militærhjælp til Ukraine, hvis ikke landets nye præsident fandt politisk snavs på Trumps 2020-modstander Joe Biden.

Donald Trump og tyrkisets præsident Recep Tayyip Erdogan spadserer forbi andre ventende Nato-ledere bl.a. Mette Frederiksen, Estlands Juri Ratas, Emmanuel Macron, Angela Merkel.

Mandag fortsætter afhøringerne i den demokratisk-styrede juridiske komité i kongressen i Washington D.C.

Inden jul forventes det, at Repræsentanternes Hus vil give grønt lys for en rigsretssag, der i så fald vil starte efter nytår.

Rigsretssagen skal afgøres i det amerikanske senat, hvor Trumps eget parti, Republikanerne, har flertal.

Og således forventer de færreste, at præsideten vil blive fundet skyldig.