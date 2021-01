Statsminister Mette Frederiksen kalder uro i USA "forfærdende". - Må demokratiet bringes til at virke igen.

Onsdag aften dansk tid er demonstranter, der støtter den siddende amerikanske præsident, Donald Trump, trængt ind i Kongressen i USA.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder det "forfærdende".

- Ekstremisme, vold, polarisering og kaos er aldrig vejen frem. Forfærdende billeder fra Washington. Må demokratiet bringes til at virke igen, siger hun i en kommentar på Statsministeriets Twitter-profil.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), finder også udviklingen stærkt bekymrende.

- Stærkt bekymrende, ubehagelige scener fra Washington. Forventer, amerikansk demokrati også denne gang kommer ud på rigtige side.

- Kongressens arbejde må respekteres, skriver Jeppe Kofod på sin Twitter-profil.

Uroen er udbrudt, samtidig med at Kongressen formelt skal godkende resultatet af præsidentvalget.

- Danmark støtter demokratisk transition i USA. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Biden-administrationen, skriver Jeppe Kofod.

Han tilføjer i en mail, at det ikke er det rigtige svar for demokratiske værdier at afbryde den folkevalgte amerikanske kongres' arbejde.

- Jeg tilslutter mig de mange ansvarlige amerikanske stemmer, der nu kalder på ro, deeskalering og respekt for Kongressens arbejde, siger Jeppe Kofod.

Vicepræsident Mike Pence er blevet eskorteret væk fra Senatet, rapporterer journalister på stedet ifølge Reuters. Medlemmer af Kongressen er blevet bedt om at evakuere sig.

Udenrigsministeren er ikke den eneste danske politiker, som onsdag aften tager afstand fra det, som udspiller sig i den amerikanske forbundshovedstad.

Jakob Ellemann-Jensen (V) skriver fra sin Twitter-profil, at billederne fra USA er dybt foruroligende.

- Det er en påmindelse om, at vi aldrig kan tage noget for givet. Heller ikke demokratiet. Ser frem til, at Joe Biden bliver indsat som ny præsident, fortsætter Venstres formand.

De Konservatives formand og tidligere justitsminister, Søren Pape Poulsen, kalder det ligeledes forfærdelige scener.

- Jeg håber, ingen er kommet til skade, og demokratiets modstandere vil blive straffet. Dybt, dybt rystende, skriver Søren Pape Poulsen på Twitter.

Også Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er onsdag aften ved tasterne på Twitter.

- USA har valgt Joe Biden som næste præsident. Det skal respekteres! Den skare af fanatikere, som bryder ind i Kongressen i Washington, må standses og stilles til ansvar, skriver han.

Trump opfordrer på Twitter folk til at opføre sig "fredeligt".

/ritzau/