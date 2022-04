»Du kan udlede, at jeg godt kan forestille mig, at han også har øje på andre territorier. Du får bare ikke mig til at sige, hvor det kan være.«

Citatet fra statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske om den russiske præsident, Vladimir Putin, har vakt opsigt.

Og den er ikke umiddelbart noget, der bør få dig til at sove roligt om natten. Den er dyster.

Mette Frederiksens svar er ikke fløjet under radaren hos de danske medier.

Men hvad mener statsministeren helt præcis?

Det giver Ruslandsekspert og seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel sit bud på.

»Det mest oplagte er at tænke, at statsministeren snakker om Moldova. Og måske Georgien. Rusland har allerede soldater stående i dele af Moldova. Og så har der været snak om at indlemme Sydosetien (en udbryderrepublik fra Georgien, red.) i Rusland,« siger Flemming Splidsboel.

Men læser man Mette Frederiksens udtalelse igen, så vil mange herhjemme nok tænke noget mere nært. Og det gør man bestemt også i de tre baltiske lande; Estland, Letland og Litauen.

Den tanke har også strejfet Flemming Splidsboel, efter han læste interviewet med statsministeren.

»Der er meget snak om Baltikum. Men det er en helt anden kategori end Moldova, Georgien og Hviderusland, som de nærmest allerede er ved at indlemme politisk,« siger Flemming Splidsboel og uddyber:

»De tre baltiske lande er medlemmer af EU, de er medlemmer af NATO. Så det vil være meget svært. Der er ingen tvivl om, at Putin drømmer sig tilbage til en Sovjet-lignende storhedstid for Rusland. Men er det realistisk at tage Estland, Letland og Litauen? Det tror jeg ikke. Men Mette Frederiksen kan selvfølgelig have efterretninger, der viser på noget andet,« siger han.

Han påpeger dog, at han har et 'men'.

Og det er et ikke helt uvæsentligt et af slagsen.

»Det kan godt være, vi ikke tror på, at Baltikum kan blive et mål for Rusland. Men det gør de baltiske lande selv. Det er derfor, de gerne ville have danske og NATO-soldater på deres jord,« siger Flemming Splidsboel.

»Vi regnede heller ikke med, at Rusland ville gå ind i Ukraine.«