Regeringen vil afsætte 1,5 milliarder kroner til sikkerhed i Arktis. Det glæder USA, siger statsministeren.

USA's præsident har ikke skjult sin kærlighed til Grønland og Arktis. Onsdag får han chancen for en snak med statsminister Mette Frederiksen (S) om det kolde nord.

Donald Trump har tidligere sagt, at han ville købe Grønland. Det blev venligt, men bestemt, afslået af statsministeren.

- Den danske position omkring Grønland er fuldstændig velkendt. Jeg tror, at vi kommer til at diskutere mange ting.

- Vi kommer selvfølgelig til at diskutere Grønland og Arktis, siger statsministeren i London, hvor der er topmøde i Nato tirsdag og onsdag.

Det vigtigste budskab fra dansk side er ifølge Mette Frederiksen det danske "ønske om at opprioritere indsatsen omkring Arktis".

- Det handler om, hvad der sker i luften. Vores evne til at overvåge, hvad der sker. Men også i havet. Øget overvågning af ubådsaktivitet. Vi forstærker vores indsats, og det ved jeg, at amerikanerne er glade for, siger hun.

Regeringen vil prioritere 1,5 milliarder kroner til Arktis, da området "bliver stadig mere vigtigt også sikkerhedspolitisk".

Statsministeren vil dog ikke gå i detaljer med, hvad der konkret skal prioriteres. Men hun peger på, at der skal være øget overvågning både i luften og i havet.

Statsministeren har en forventning om, at de to også skal drøfte sikkerheds- og udenrigspolitik i blandt andet Mellemøsten og Natos fremtid.

Danmark deltager i topmødet i London med en klar opbakning til Nato. Der "findes intet alternativ til Nato", understreger hun.

Sådan er det, og sådan må det være, mener Lars Bangert Struwe, som er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen.

- Danmark skal, som vi plejer, vise os som den meget loyale Nato-partner. Vi er så transatlantisk orienteret, som det nærmest kan lade sig gøre. Altså orienteret mod, hvad der sker i USA, siger han.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har før mødet i London stillet spørgsmål ved, om Nato også i fremtiden skal stå for Europas forsvar.

Det synspunkt står han foreløbigt alene med, og han kan ikke lokke Mette Frederiksen med sine tanker, selv om om Danmark samtidig er del af Frankrigs militære alliance - EII - med over ti deltagende lande.

/ritzau/