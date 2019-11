Statsministeren søger opbakning til asylplan hos Emmanuel Macron på besøg i Paris.

Migration er på toppen af dagsordenen ved statsminister Mette Frederiksens (S) første officielle besøg hos den franske præsident, Emmanuel Macron, i Paris mandag.

Macron siger inden de tos frokostdrøftelse, at han ønsker en "større harmonisering af vores regler" og en "styrkelse af de eksterne grænser".

Statsministeren mener, at Europa står ved en skillevej. Der er behov for, at lederne i Europa finder svar på de reelle udfordringer "med større hastighed", siger hun. Migration er ifølge Frederiksen et af disse aktuelle problemer.

- Jeg er meget glad for, at præsidenten også fremhæver, at vi kommer til at tale migration, siger Mette Frederiksen i en kort udtalelse inden mødet.

Statsministeren vil have et nyt asylsystem i Europa. Det nuværende er brudt sammen. For mange mennesker mister livet på vej til Europa, og Europa har for mange afviste asylansøgere, som man ikke kan sende tilbage.

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at det nuværende asylsystem er inhumant. Vi kunne hjælpe mange flere mennesker, hvis vi hjælper i nærområderne, siger Frederiksen.

/ritzau/