Det er helt åbenbart, at Nato er udfordret, siger statsminister Mette Frederiksen efter møde med Macron.

Nato er en "hjernedød" forsvarsalliance. Ordene er den franske præsident Emmanuel Macrons, og de har affødt kritik og reaktioner i flere medlemslande.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), kan imidlertid godt følge Macrons "grundlæggende analyse" af alliancen.

- Jeg vil ikke give mig i kast med at vurdere ord. Men den grundlæggende analyse af, at Nato er udfordret, den mener jeg, har noget på sig.

- Det mener jeg, er helt åbenbart - også på baggrund af det, der er sket i Syrien, siger Mette Frederiksen efter et frokostmøde med præsidenten mandag i Paris.

Hun understreger samtidig, at "fra et dansk synspunkt" er Nato-samarbejdet "det vigtigste" sikkerhedspolitik.

Det, som Macron henviser til i et interview med The Economist, er et totalt fravær af koordinering mellem Europa og USA om strategiske beslutninger. Politikken i Syrien er et konkret kritikpunkt.

- Vi ser samtidig en ikke koordineret aggressiv aktion udført af en anden Nato-allieret - Tyrkiet - i et område, hvor vore interesser er på spil, sagde Macron til nyhedsmagasinet.

Statsministeren understreger, at hun ikke - som Frankrig - ser noget alternativ til Nato. Det giver mening, siger hun, at styrke kapaciteterne i Europa, men ikke som en alternativ alliance.

/ritzau/