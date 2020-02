Statsministeren mener, at EU-topmøde, der ikke førte til noget, gik efter bogen.

Der er behov for mere tid til at finde en aftale om EU's næste syvårige budgetramme, men det bekymrer ikke Danmarks statsminister.

- Jeg nægter at være i dårligt humør over, at det på mange måder går lige efter bogen, siger Mette Frederiksen (S) efter sammenbrud i forhandlinger om EU-budget.

EU-Kommissionen og andre har advaret om, at det kan betyde, at nye vigtige politikker ikke kommer i gang til tiden.

Mette Frederiksen vurderer, at der er behov for "meget" mere tid, før EU-landene kan mødes. Der er simpelthen for langt mellem nettobetalerne og nettomodtagerne i EU, lyder forklaringen.

/ritzau/