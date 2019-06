En af statsminister Mette Frederiksens første opgaver er søndagens topmøde om fordeling af EU's topposter.

Mette Frederiksens (S) nye rolle som statsminister betyder, at hun overtager Danmarks plads ved søndagens særtopmøde om fordelingen af EU's topposter efter europaparlamentsvalget i maj.

Frederiksen bliver dermed kastet ind i spillet om blandt andet posten som formand for EU-Kommissionen, som den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R) er kandidat til.

Frederiksen meddelte onsdag, at hun vil give genvalg til Vestager som dansk EU-kommissær, såfremt den tidligere økonomi- og indenrigsminister ikke får den absolutte toppost.

Søndagens særtopmøde kommer, efter at EU-landenes ledere natten til 21. juni opgav at nominere en ny formand for EU-Kommissionen.

- Jeg ser frem til at byde dig velkommen til dit første møde med EU's stats- og regeringschefer på søndag, skriver EU-præsident Donald Tusk i et lykønskningsbrev til Mette Frederiksen.

Stats- og regeringschefernes opgave er at nominere en kandidat, som derefter skal godkendes af et flertal i EU-Parlamentet.

Ambitionen er, at udpegelsen skal ske inden det nye parlaments første samling 2. juli.

/ritzau/