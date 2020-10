Danmark vil ikke give briterne mulighed for at konkurrere på andre vilkår end Europas firmaer efter brexit.

Selv om tiden begynder at løbe, hvis en handelsaftale mellem Storbritannien og EU skal på plads inden årsskiftet, er der ikke lagt op til indrømmelser fra dansk side.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), efter at et todages EU-topmøde i Bruxelles er sluttet fredag.

- Vi skal se, om ikke vi kan finde hinanden, men vi er samtidig nødt til at sige meget klart, at hvis vi skal blive ved med at handle med hinanden, som både EU og Storbritannien har en interesse i, skal det foregå på en ordentlig måde.

- Vi kan være bekymrede for, at Storbritannien med statsstøtte eller egen lovgivning kan udkonkurrere europæiske arbejdspladser og virksomheder, og så er det ikke fair og retfærdigt, siger Mette Frederiksen.

Kort inden afslutningen på topmødet varslede den britiske premierminister, Boris Johnson, at det trækker op til et brexit uden en aftale, medmindre EU "fundamentalt ændrer sin tilgang" til forhandlingerne.

På EU-topmødet blev stats- og regeringscheferne omvendt enige om en fælles erklæring, hvor det lød, at Storbritannien skal tage de nødvendige skridt for en aftale.

Storbritannien forlod EU 31. januar, men resten af 2020 er en overgangsperiode, hvor briterne fortsat er med i EU's toldunion og det indre marked.

Derfor skal en handelsaftale på plads inden nytår, hvis det ikke skal blive et hårdt brexit.

Mette Frederiksen siger, at forhandlingerne nu går ind i en mere hektisk fase, hvor man kan forvente lidt hårdere ordveksling.

Men hun er ikke klar til at give sig på de centrale punkter. Det vil sige lige konkurrence og adgang til britisk farvand for danske fiskere.

- Hvis vi skal gå på kompromis med lønmodtagerrettigheder, arbejdsmiljø, miljøstandarder og fri konkurrence eller danske fiskere, er det ikke så let at række en hånd frem.

- Men hvis det handler om, at vi forsøger at finde et kompromis, hvor vi samarbejder og handler på en fair og gennemsigtig måde, så rækker vi gerne en hånd frem, siger Mette Frederiksen.

Fra tysk side mener forbundskansler Angela Merkel, at der er grund til at fortsætte forhandlingerne.

- Vi har set lys de seneste dage, men også skygger. Vi er under tidspres, og det er bedst for begge parter med en aftale. Men ikke for enhver pris, siger Angela Merkel.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, siger efter topmødet, at EU-landene har givet EU-chefforhandler Michel Barnier to uger til yderligere forhandlinger med Storbritannien.

Emmanuel Macron bliver efter topmødet spurgt til, om fiskeriet, der er en mærkesag for franskmændene, blokerer for en aftale.

- Status på forhandlingerne er ikke, at vi snubler over fiskerispørgsmålet, hvilket briterne bruger som et taktisk argument, men at vi snubler over alt. Alt, siger Macron.

/ritzau/