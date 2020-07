Det kræver svær armlægning, hvis EU-lande skal blive enige om næste syvårsbudget, mener Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) håber, at det er muligt at indgå en aftale om EU's næste langsigtede budget og en stor genopretningsfond på et topmøde i Bruxelles fredag og lørdag.

Men det kræver armlægning mellem EU's 27 stats- og regeringschefer, som kæmper for forskellige prioriteter.

- Det her er en armlægning, hvor vi har forskellige interesser og repræsenterer noget forskelligt. Vi skal nok opnå enighed enten her eller på et senere tidspunkt, siger hun.

Danmark vil kæmpe hårdt for sin position, understreger Frederiksen.

- Min arm, den er meget god, siger hun.

EU-præsident Charles Michel har spillet ud med et kompromisforslag, som skal danne grundlag for weekendens forhandlinger.

Her er forslaget, at det samlede budget skal være på 1074 milliarder euro svarende til cirka 8000 milliarder kroner.

Desuden er der foreslået en årlig rabat til Danmark, Østrig, Holland, Sverige og Tyskland.

Mette Frederiksen går efter et budget på 1050 milliarder euro og en fortsat rabat til Danmark. Men hun er positiv over for Michels forslag.

- Tingene bevæger sig i vores retning. Der er nu et mindre budgetforslag end tidligere og samtidigt en større rabat til Danmark.

- Jeg kan mærke på mig selv, at jeg synes, vi skal lave en aftale i løbet af i dag eller i morgen, men om det kan lade sig gøre, det tør jeg ikke sige noget om. Men det er med den tilgang, at jeg går ind til forhandlingerne, siger hun.

Danmark, Holland, Sverige og Østrig - kendt som de sparsommelige fire - har stået sammen om at kræve et lavere budget.

I tillæg til det syvårige budget foreslår Michel en genopretningsfond på 750 milliarder euro.

Heraf skal to tredjedele gives i direkte støtte til EU-lande. Den sidste tredjedel skal gives som lån.

Genopretningsfonden er mindst lige så vigtig som det syvårige budget, mener Mette Frederiksen.

- Det er helt afgørende, at vi får sat gang i den europæiske økonomi nu. Derfor er det en god idé med en recovery fund (genopretningsfonden red.). Det støtter vi fra dansk side.

- Men jeg bliver nødt til at sige, at i Danmark betaler lønmodtagerne en relativt høj skat, og vi har en høj pensionsalder, så hvis vi skal hjælpe andre, skal der også her være ret og rimelighed i det, siger hun.

Danmark kæmper for, at en så stor en del af fonden som muligt skal gives som lån, der skal betales tilbage.

/ritzau/