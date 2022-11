Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag har en eksplosion i Istanbul kostet seks mennesker livet.

Nu reagerer fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) på den tragiske hændelse.

»Dybt berørt og chokeret over nyheden om dagens eksplosion i Istanbul. Vores tanker er hos ofrene og deres kære,« lyder det i et opslag på Twitter fra Statsministeriet.

Eksplosionen skete søndag klokken 16.20 lokal tid på den travle handelsgade Istiklal tæt på den centrale Taksim-pladsen.

Politi og redning har i flere timer haft tralvt med at hjælpe de mange tilskadekomne efter eksplosionen. Foto: KEMAL ASLAN Vis mere Politi og redning har i flere timer haft tralvt med at hjælpe de mange tilskadekomne efter eksplosionen. Foto: KEMAL ASLAN

Ifølge et øjenvidne opstod der et kaos efter eksplosionen, hvor folk begyndte at løbe i alle retninger og redningskøretøjer kom drønede ned af gågaden.

Eksplosionen bliver af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, beskrevet som »et modbydeligt angreb,« der har såret 81 mennesker.

Personen bag eksplosionen menes at være en kvinde, der detonerede en selvmordsbombe i millionbyen, oplyser Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, på et pressemøde søndag aften.

Fuat Oktay kalder eksplosionen for et terrorangreb, men uddyber ikke ifølge nyhedsbureauet dpa, hvem der kunne stå bag.

Uanset hvem der står bag, har Mette Frederiksen et klart budskab til det tyrkiske folk.

»Vi står sammen med det tyrkiske folk,« lyder det afsluttende i tweetet.

Det danske Udenrigsministerium oplyser til B.T., at man følger sagen tæt.

»Der er foreløbig ingen meldinger om danskere blandt de dræbte og sårede,« skriver ministeriet i en skriftlig kommentar.