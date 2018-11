Danmark har klar lovgivning mod billethajer, men det er der ikke i EU. Det vil kulturministeren ændre på.

Der mangler fælles regler og samarbejde i EU, når det gælder kampen mod billethajer.

Det siger kulturminister Mette Bock (LA) på vej ind til et møde i Bruxelles med sine kolleger i de øvrige EU-lande, hvor hun vil sætte problematikken på dagsordenen.

I Danmark er det forbudt at videresælge billetter til eksempelvis sportsbegivenheder og koncerter med henblik på fortjeneste. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt i kampen mod billethajer, mener Mette Bock.

- Problemet er, at der en del EU-lande, der ikke har lovgivning imod det. Det vil sige, at de (billethajer, red.) kan basere sig i udlandet og dermed på lovligt grundlag foretage sig nogle af de her ting.

- Jeg vil opfordre til, at vi i EU skal kigge på det, fordi det er et stort problem. Og det er et godt eksempel på noget, hvor vi virkelig kan samarbejde på EU-niveau, fordi det giver rigtig god mening fra et forbrugersynspunkt, siger kulturministeren.

Mette Bock ønsker ikke at sætte en tidshorisont for, hvornår EU-landene kan være klar med en fælles løsning.

- Det er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden. Men vi skal jo begynde et sted. Og jeg synes, at Danmark går foran med et godt eksempel, siger hun.

Hun håber, at Danmarks regler på området kan vise vejen for, hvordan man kan finde en løsning på EU-niveau.

