Metroen i København er udsat for en del tekniske problemer.

Derfor har togene M1 og M2 holdt helt stille mandag aften.

Det bekræfter Metroselskabet over for B.T.

Men nu ser det ud til, at det er muligt at få gang i togene igen.

»Længere rejsetid må dog påregnes,« lyder det fra Trafikinformation på Twitter.

Først lød meldingen således:

»Vi ved ikke, hvornår det hele kører igen. Det er et teknisk system, der hedder ATC, som der er problemer med. Vi arbejder alt, hvad vi kan for få det til at køre.«

Derfor er metropassagererne blevet opfordret til at finde alternative ruter, og planen var, at der ville blive indsat Metrobusser omkring klokken 19.15 mellem Vanløse og Lufthavnen eller Vanløse og Vestamager.

Desuden er rejsegarantien trådt i kraft, fortæller Thor Wilkens, der er kommunikationskoordinator.

B.T. følger sagen.