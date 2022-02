Mindst 13 personer er omkommet efter de faldt ned i en brønd under en bryllupsceremoni.

Det skete i den nordindiske delstat Uttar Pradesh.

Det skriver BBC.

Lokalpolitiet forklarede, at alle dødsofrene var kvinder og børn, som sad på en metalplade, der dækkede brønden, da den kollapsede under deres vægt.

Udover de 13 dødsfald, så blev yderligere to personer såret under ulykken.

Da pladen gik i stykker, løb andre gæster hen til brønden for at redde ofrene og tog dem til et nærliggende hospital.

Mens 11 mennesker blev erklæret død på stedet, så døde to andre senere under behandlingen, oplyser politiet.

Den indiske premierminister Narendra Modi kaldte kort tid efter ulykken situationen for hjerteskærende.

Tragedien fandt sted onsdag aften under den traditionelle 'haldi'-ceremoni, hvor pårørende påfører gurkemejepasta på brudeparrets ansigter som en markør for velstand.

Uttar Pradeshs chefminister Yogi Adityanath har bedt distriktsmyndighederne om at hjælpe ofrenes familier.