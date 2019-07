Flere tilskuere tændte en cigaret under Metallica-koncert i Göteborg, men det er ikke længere tilladt.

Et nyt rygeforbud i Sverige trådte i kraft 1. juli, men det så flere rygere stort på, da det amerikanske rockband Metallica tirsdag fyrede op under 64.000 tilskuere til en udendørs koncert på Ullevi i Göteborg.

Trods forbuddet mod at ryge på stadionet tændte flere tilskuere cigaretter under koncerten.

Overtrædelserne har fået de svenske miljømyndigheder til at udbede sig en forklaring fra Ullevis driftsselskab, Got Event, om, hvorfor de nye regler ikke blev håndhævet af arenaens personale.

- Vi ser meget alvorligt på det her, siger miljøinspektør i Göteborg Yusra Moshtat til SVT Nyheter Väst.

Direktør Christer Falk fra Got Event fortæller, at koncertens vagter var orienteret om det nye rygeforbud.

Angiveligt forsøgte flere af dem forgæves at få folk til at skodde cigaretterne under koncerten.

- Alle vores vagter er blevet informeret om, hvordan man skal agere, siger Christer Falk.

Han tilføjer dog, at han ikke er klar over, hvordan publikum reagerede på vagternes henstillinger.

Kontrollørerne bliver også kritiseret for at have lukket et mindreårigt medlem af den svenske kongefamilie ind til koncerten med Metallica, som er kendt for at skrue godt op for forstærkerne.

Trods en aldersgrænse på 13 år fik den syvårige prinsesse Estelle lov til at opleve Metallica for fuld udblæsning.

Ifølge aviserne GP og Aftonbladet er miljømyndighederne også gået ind i den sag ved at undersøge, om lydniveauet for et så ungt barn er blevet overskredet.

Koncertarrangør Live Nation oplyser til aviserne, at lydniveauet holdt sig inden for grænseværdierne for voksne.

Metallica med danskeren Lars Ulrich bag trommerne spiller torsdag i Telia Parken i København.

