I Australien, Frankrig og Tyskland vil Facebookejeren Meta ikke længere betale for nyhedsindhold.

Meta, der ejer de sociale medier Facebook og Instagram, siger, at selskabet ikke længere kommer til at indgå kommercielle aftaler vedrørende traditionelt nyhedsindhold i Australien, Frankrig og Tyskland.

Det meddeler techgiganten i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- For at sikre, at vi fortsætter med at investere i produkter og tjenester, der driver brugerengagement, vil vi ikke længere indgå nye kommercielle aftaler om traditionelt nyhedsindhold i disse lande eller tilbyde nye Facebookprodukter specifikt til nyhedsudgivere i fremtiden, lyder det fra selskabet.

Facebookejeren har flere gange været oppe at toppes med Australien, fordi landet kræver, at selskabet betaler udgiverne for deres indhold.

- Metas beslutning om ikke længere at betale for nyhedsindhold i et flertal af jurisdiktioner repræsenterer et svigt af bæredygtigheden for australske nyhedsmedier, siger Australiens vicefinansminister i en udtalelse.

Han tilføjer, at regeringen nu vil bede om rådgivning i sagen fra finansministeriet og den Australske Konkurrence- og Forbrugerkommission ( ACCC).

Michael Miller, som er bestyrelsesformand for mediegiganten News Corp i Australien, udtaler sig fredag også om Metas udmelding.

Selskabets beslutning truer overlevelsesevnen for dele af industrien og er et eksempel på Metas enorme magt på markedet, lyder det herfra.

I 2021 indførte Australien et tiltag, der skulle påkræve selskaber som Meta at betale medier for tilladelse til at lægge platform til deres nyheder.

Amerikanske techselskaber sagde, at den slags tiltag var uholdbare for deres forretningsmodeller.

Også dengang truede Meta med at begrænse sine produkter som følge af tiltaget. Her endte selskabet dog med at indgå aftaler med australske medier.

/ritzau/