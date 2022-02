Facebooks moderselskab Meta overvejer nu at forlade Europa, hvis de ikke længere må udveksle data fra europæiske brugere med USA.

Det fremgår af en rapport fra selskabet til US Securities and Exchange Commission, hvis formål er at håndhæve loven mod markedsmanipulation. Det skriver det engelske medie City A.M.

Heri skriver selskabet, at hvis en ny ramme for dataudveksling ikke vedtages, så vil virksomheden ikke længere være i stand til at tilbyde tjenester som Facebook og Instagram for europæiske brugere.

Deling af data mellem lande og regioner er nemlig afgørende for leveringeren af deres tjenester og målrettet annoncering, understreger Meta.

Truslerne er en reaktion på, at EU-Domstolen i 2020 kom frem til, at de nuværende regler er ulovlige.

Den afgørelse kom efter en klage fra den østrigske privatlivsaktivist Maximilian Schrems, der var utilfreds over 'Facebook Ireland', virksomhedens europæiske hovedkvarter.

Schrems havde klaget til den irske databeskyttelsesmyndighed over Facebook Irlands overførsel af personlige data til sit moderselskab i USA. Han spekulerede på, om de var tilstrækkeligt beskyttet i USA.

EU-Domstolen fastslog derfor, at der skal laves nye regler for udlevering af persondata mellem EU og USA.

Men den undersøgelse er i øjeblikket stadig ved at blive udført af den irske datatilsynsmyndighed.

Meta afventer derfor stadig en endelig afgørelse i sagen, der kan komme i første halvdel af i år.

I den sammenhæng advarer den amerikanske virksomhed nu om, at »hvis en god løsning ikke findes, vil vi sandsynligvis ikke kunne tilbyde nogle af vores kerneprodukter og tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa.«

De hidtidige regler bliver brugt af over 5000 amerikanske selskaber, herunder Google, Microsoft og Apple, og det ventes at få store konsekvenser for dem.