Forbrugerorganisationer fra otte lande, heriblandt Danmark, er utilfredse med Metas indsamling af data.

Forbrugerrådet Tænk og lignende organisationer fra syv andre europæiske lande anklager Meta, der står bag de sociale medier Facebook og Instagram, for at bryde EU's GDPR-regler.

Det fremgår af en pressemeddelelse udgivet torsdag morgen af den europæiske forbrugerorganisation Beuc.

Ifølge organisationerne lever Meta i sin indsamling af data ikke op til reglerne om at beskytte forbrugernes ret til privatliv.

- Meta har gang på gang prøvet at retfærdiggøre den omfattende kommercielle overvågning, som virksomheden udøver mod sine brugere, lyder det i pressemeddelelsen fra vicegeneraldirektør i Beuc, Ursula Pachl.

- Selskabets mulighed for enten at betale eller give sit samtykke er Metas seneste forsøg på at lovliggøre sin forretningsmodel.

Hun henviser til Metas nylige lancering af en abonnementsløsning, hvor brugerne kan betale for ikke at blive eksponeret for reklamer.

Pachl beskriver det som et spil for galleriet.

- Overvågningsbaserede forretningsmodeller er et brud på GDPR-reglerne, og det er på høje tid, at datatilsynsmyndighederne stopper Metas uretfærdige bearbejdning af data og krænkelse af folks fundamentale rettigheder, udtaler hun.

Meta har dog selv tidligere udtalt, at abonnementsløsningen er i overensstemmelse med de seneste juridiske udviklinger på området.

Det er ikke umiddelbart klart, om Meta har reageret på klagen fra forbrugerorganisationerne.

Med i klagen er også forbrugerorganisationer fra Tjekkiet, Grækenland, Frankrig, Norge, Slovakiet og Spanien samt Holland.

Beuc klagede også over Meta tilbage i november. Da gjaldt det, hvad Beuc beskriver som selskabets aggressive markedsføringsmetoder.

Ifølge statistikportalen Statista tjente Meta, et amerikansk selskab, i 2023 knap 132 milliarder dollar på reklamer. Det svarer til omtrent 900 milliarder danske kroner.

