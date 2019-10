Et gammelt maleri er solgt for 180 millioner kroner, efter at en kvinde havde det hængende i sit hus i årevis.

Et sjældent maleri fra middelalderen er søndag blevet solgt for 24 millioner euro - svarende til 180 millioner kroner - på en auktion.

Det var omkring fem gange mere end maleriets vurdering.

Det oplyser det franske auktionshuset Acteon.

Det lille mesterværk, der måler 20 gange 26 centimeter, er malet af den italienske kunstner Cimabue i det 13. århundrede. Det har titlen "Christ Mocked" ("Kristus bliver hånet", red.).

En kvinde i den nordfranske by Compiegne havde i årevis maleriet hængende i sit køkken, inden hun af uvisse årsager valgte at få det vurderet.

Renæssancekunstneren Cimabue levede fra 1272 til 1302 og var også kendt under navnet Cenni di Pepo. Det er første gang i flere årtier, at et af hans malerier er blevet solgt på en auktion.

Salgsprisen var den højeste nogensinde på en auktion for et maleri fra middelalderen, oplyser auktionshuset Acteon til nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke oplyst, hvem der står bag købet.

Fundet af maleriet blev annonceret i september, efter at den franske kvinde havde bragt det til vurdering. Maleriet var i god stand, selv om det var blevet dækket i sod af at have hængt i kvindens køkken i en årrække.

Kunsteksperter i Paris har ved hjælp af infrarød teknologi bekræftet, at maleriet er et af otte værker, som Cimabue malede i 1280. Alle malerierne tog udgangspunkt i korsfæstelsen af Jesus.

Selv om salgsprisen søndag løb op i 180 millioner kroner, så var der stadig er stykke vej op til verdensrekorden for et salg på auktion.

Den blev sat i 2017, da Leonardo da Vincis "Salvator Mundi" ("Verdens Frelser", red.), blev solgt for 450 millioner dollar - cirka 2,7 milliarder kroner.

/ritzau/AFP