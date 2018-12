Efter 18 år som formand for Tysklands store borgerlige parti, CDU, er det nu slut for forbundskansler Angela Merkel.

»Det har været en stor fornøjelse. Det har været en ære,« sluttede 'die Bundesmutti', som hun kaldes, sin tale til partiets landsmøde i Hamburg fredag.

Det kvitterede de omkring 1.000 delegerede for - og klappede uafbrudt af hende i hele 9 minutter og 50 sekunder.

»CDU må ikke se sig tilbage, men skal se fremad - men med de samme værdier,« sagde Angela Merkel under sin tale til baglandet, hvor hun også understregede, at der er brug for at 'forsvare vores liberale idealer'.

Foto: ODD ANDERSEN/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: ODD ANDERSEN/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Angela Merkel bekendtgjorde i oktober, at hun ville træde tilbage. Det skete efter flere dårlige delstatsvalg for CDU. Det adresserede hun dog ikke.

»Jeg behøver ikke være partiformand for at forblive dedikeret til dette parti. Og jeg er stadig kansler,« sagde hun.

18 år, heraf 13 som forbundskansler, blev det til for Angela Merkel, der har indtaget en central rolle i europæisk politik som den, der skaber konsensus og bygger bro. Men også som kansleren, der sagde 'vi ordner det' til flygtningekrisen, hvor Tyskland oplevede en massiv tilstrømning af flygtninge. Noget, der banede vejen for det stærkt indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland.

Senere fredag - valgte de delegerede Annegret Kramp-Karrenbauer som den nye formand for partiet i et historisk kampvalg. Vinderen bliver med al sandsynlighed partiets kanslerkandidat i 2021.

Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Foto: CLEMENS BILAN

CDU-medlemmerne skulle vælge mellem tre kandidater:

Den tidligere ministerpræsident i Saarland, Annegret Kamp-Karrenbauer, og Friedirch Merz fra Nordrhein-Westfalen, der har henholdsvis 47 og 37 procent af medlemmerne bag sig ifølge en meningsmåling fra Infratest. Og den siddende sundhedsminister Jens Spahn som outsideren. Han kan mønstre 12 procent af medlemmerne.

Annegret Kamp-Karrrenbauer har markeret sig med en markant udlændingepolitik, bemærker Berlingskes Tysklands-korrepsondent, Lykke Friis.

»Unge flygtninge skulle røntgenfotograferes for at tjekke, at de var børn og ikke over 18. Og hun sagde, at hvis mænd ikke vil tage imod mad fra kvinder i flygtningelejre, må de gå sultne i seng,« siger hun til Ritzau.