To vigtige delstatsvalg søndag endte med historisk ringe resultater for forbundskansler Angela Merkels CDU.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og hendes konservative CDU-parti kan meget vel gå nogle hårde måneder i møde.

I hvert fald led partiet søndag historisk nederlag ved to vigtige delstatsvalg i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz. Valgene var de første i en stribe af valg frem til det landsdækkende i september.

I Baden-Württemberg, hvor omkring 11 af Tysklands 83 millioner indbyggere bor, fik Merkel og co. 24,1 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 2,9 procentpoint i forhold til seneste valg i 2016.

I den mindre delstat Rheinland-Pfalz fik CDU 27,7 procent, hvilket er en tilbagegang på 4,1 procentpoint sammenlignet med 2016.

Begge resultater er historiens værste for de konservative kristendemokrater.

I Tyskland vil der de kommende måneder være omfattende fokus på, hvem der vælges som landets næste forbundskansler, når den 66-årige Angela Merkel inden længe forlader den politiske scene.

Nylige meningsmålinger viser, at opbakningen til CDU/CSU-alliance er faldet. Det skyldes blandt andet utilfredshed med håndteringen af coronakrisen.

Den nye partileder for CDU, Armin Laschet, er kørt i stilling til at overtage.

Søndagens resultat er dog et nederlag for ham og et tilbageslag i forhold til hans drøm om at blive ny forbundskansler.

Mange mener, at den konservative leder i Bayern, Markus Söder fra søsterpartiet CSU, kan blive en stærkere kandidat. Det er også muligt, at den næste forbundskansler vil være en socialdemokrat fra SPD.

Merkel forlader politik inden det føderale parlamentsvalg den 26. september.

Ved søndagens delstatsvalg blev De Grønne - ligesom i 2016 - det største parti. Det venstreorienterede, klimabevidste parti fik 32,6 procent af stemmerne, hvilket var 2,3 procentpoint mere end i 2016.

I Rheinland-Pfalz blev socialdemokraterne fra SPD igen størst.

Det højreorienterede, indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland gik søndag markant tilbage i begge delstater.

