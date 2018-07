Seehofer klager til allierede over, at han lørdag førte en samtale med Merkel "uden effekt".

Berlin. Forbundskansler Angela Merkels indenrigsminister fra det bayerske parti CSU, Horst Seehofer, er ikke tilfreds med den aftale, som er indgået med andre EU-lande om at reducere indvandringen til Tyskland.

Det siger unavngivne kilder til nyhedsbureauet AFP. Derved kan en krise i den tyske koalitionsregering blive optrappet.

Efter at CSU i flere uger har lagt pres på Merkel for at få strammet indvandrings- og asylpolitikken har Seehofer klaget til allierede over, at han lørdag førte en samtale med Merkel "uden effekt".

CSU-ledere samledes i München klokken 15.00 søndag eftermiddag for at finde frem til det svar, som de vil give på den aftale, der er indgået med andre EU-lande.

Merkel mødes med sine toprådgivere og nøgleministre i Berlin søndag aften.

Forbundskansleren har angiveligt sikret sig aftaler med 14 EU-lande om at gøre det lettere at få sende asylansøgere ud af lande, hvor de er blevet afvist.

Omkring 15 procent af de asylansøgere, der i dag kommer til Tyskland, bliver sendt tilbage til de lande, hvor de første gang blev registreret. Med de nye aftaler ventes denne andel at stige markant.

- Den tyske regering har blandt andet aftalt med Spanien og Grækenland, at de skal tage migranter tilbage, som er havnet i Tyskland, fastslog Merkel lørdag.

Merkels bagland har krævet, at asylansøgere skal afvises ved grænsen, hvis de er registreret i et andet land, men Merkel har insisteret på "en europæisk løsning".

Seehofer havde i hårde toner givet Merkel et ultimativt krav om at skabe en ny situation for Tyskland på området.

Ungarn, Polen og Tjekkiet, der har været stærke kritikere af Merkels linje, er sammen med Belgien, Frankrig, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Letland, Luxembourg, Holland, Portugal og Sverige med i gruppen, som har eller forventes at indgå aftaler.

Regeringskilder i Ungarn og Tjekkiet afviste dog lørdag, at de har underskrevet aftaler på området.

/ritzau/AFP