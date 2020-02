CDU i Thüringen indgår aftale om at genvælge leder fra Die Linke. Det er imod partiets politik, siger leder.

Topfolk i den tyske forbundskansler Angela Merkels konservative CDU advarer lørdag om, at partiet er kastet ud i en krise, fordi partiet ikke formår at holde afstand til både det yderste højre og venstrefløjen.

Det har gennem de seneste uger stået klart i den lille østtysk delstat Thüringen.

Her lød der kraftige protester, da de lokale CDU-politikere gik sammen med Alternative für Deutschland (AfD) på den radikale højrefløj for at sætte delstatens førsteminister fra det venstreorienterede parti Die Linke fra bestillingen. I stedet ville man med de to partiers stemmer finde et flertal for en borgerlig kandidat.

At partiet dermed nedbrød den mur, som man tidligere var enige om at opretholde over for det indvandrerkritiske AfD, fik CDU til at kigge dybt ind i sig selv.

Helt usædvanligt kommenterede Merkel under et besøg i Sydafrika den hjemlige politik, ovenikøbet i hendes eget parti, da hun underkendte partifællernes aftale i Thüringen, som hun kaldte "utilgivelig".

En identitetskrise truer nu med at bemægtige sig partiet. Ikke mindst efter at Merkels udsete afløser, Annegret Kramp-Karrenbauer, blev tvunget til at opgive sine drømme om at blive Tysklands leder. Hun var som CDU-formand ude af stand til at finde en linje, som partiet kunne samles om.

- Vi gennemlever en tillidskrise, siger sundhedsminister Jens Spahn, som mange CDU-folk har store forhåbninger til som en kommende leder.

- Dette handler om CDU's troværdighed i Tyskland, lyder det fra en markant konservativ politiker, partiets generalsekretær Paul Zimiak.

Thüringen udgør kun knap to procent af den tyske befolkning. Men delstaten er klart et udtryk for det pres, som der er på CDU. Partiet er i forvejen på forbundsplan i en skrøbelig regeringskoalition med det socialdemokratiske SPD.

Nu blev der så fredag indgået en "stabilitetspagt" i delstaten mellem Die Linke, SPD, De Grønne og så CDU om at holde AfD væk fra beslutninger i Thüringen. CDU var ellers i første omgang gået sammen med AfD for at få valgt et medlem fra De Frie Demokrater som førsteminister.

Nu skal der være en ny afstemning blandt partierne 4. marts med henblik på at lade Bodo Ramelow fra Die Linke fortsætte som førsteminister. Men sådan, at der holdes et nyt delstatsvalg 25. april næste år.

Men Zimiak, CDU's generalsekretær, er ikke glad for den løsning. Det bryder med partiets politik om ikke at støtte hverken venstre- eller højrefløjen.

- Enhver som stemmer til fordel for Ramelow som delstatsleder går imod CDU's politik, siger han.

/ritzau/dpa