Lederen af det store tyske konservative parti CDU har fået ørerne i maskinen efter en bemærkning ved et karneval, der måske var lidt for frisk.

»Kønsneutrale toiletter er for mænd, der ikke kan bestemme sig til om de vil sidde eller stå, når de tisser.«

Sådan lød det fra Annegret Kramp-Karrenbauer, da hun i sidste uge underholdt med en tv-transmitteret tale ved et karneval i den sydtyske delstat Baden-Württemberg.

Her gjorde hun tykt nar af Berlins ry som en hip og progressiv metropol - som ifølge Kramp-Karrenbauer ledes af 'latte macchiato-bevægelsen', der har gjort toiletterne kønsneutrale.

Selv til et karneval må der være grænser. Det gør det ikke bedre, at joken måske ikke var ondt ment. Alexander Vogt, formand for LGBT-gruppen i CDU

Selv om folk grinede af hendes joke, da hun fyrede den af, er det som om det er mere end almindelig svært at finde nogen i tysk politik, der griner.

Internt i CDU har partiets LGBT-sammenslutning krævet en undskyldning.

»Det forventer vi. Selv til et karneval må der være grænser. Det gør det ikke bedre, at joken måske ikke var ondt ment,« siger formand Alexander Vogt ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Også på den venstrefløj, som Kramp-Karrenbauer forsøgte at gøre grin med, vækker udtalelsen fuore.

Der var liv og glade dage, da Annegret Kramp-Karrenbauer deltog ved et karneval i Stockach i Tyskland. Nu afkræves hun en undskyldning. Foto: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Der var liv og glade dage, da Annegret Kramp-Karrenbauer deltog ved et karneval i Stockach i Tyskland. Nu afkræves hun en undskyldning. Foto: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Kommentarerne er blot 'endnu en grund til at forhindre denne kvinde i at blive kansler', skriver Dietmar Bartsch, der er formand for det tyske svar på Enhedslisten, Die Linke.

Berlins socialdemokratiske overborgmester Michael Müller kalder det 'irriterende', at CDU-lederen med sin udtalelse ikke tager afstand fra diskrimination.

Et forbundsdagsmedlem fra FDP kalder joken for 'pinlig' for Tyskland.

'Er det virkelig så svært at lave en joke uden at angribe,' skriver Jens Brandenburg på Twitter.

Det er i øvrigt ikke første gang, Annegret Kramp-Karrenbauer lægger sig ud med LGBT-bevægelsen i Tyskland.

Som ministerpræsident i Saarland har hun tidligere markeret som arg modstader af homoseskuelle ægteskaber og sagt, at det næste lige så godt kunne blive at åbne for incestuøse og polyamorøse ægteskaber.

Sidste år blev hun af LGBT-organisationen Enough Is Enough kåret som 'Miss Homophobia'.

Siden januar har transpersoner i Tyskland kunnet vælge at lade sig registrere som 'andet' frem for mand eller kvinde.