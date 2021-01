Coronapandemien har tydeliggjort behovet for at genstarte prioriteter og øge samarbejdet, lyder det fra WEF.

Xi Jinping, Angela Merkel, Emmanuel Macron og en række andre stats- og regeringschefer fra store dele af verden er klar ved skærmene, når World Economic Forum (WEF) i næste uge mødes.

Den årlige samling, der normalt finder sted i den schweiziske bjergby Davos, er udskudt til maj på grund af coronaudbruddet. Til den tid holdes mødet i Singapore i stedet for Davos.

Men i næste uge mødes regeringscheferne virtuelt til arrangementet Davos Agenda, der har undertitlen "Et afgørende år at genopbygge tillid".

Ved mødet taler også FN's generalsekretær, António Guterres, IMF-chef Kristalina Georgieva og mere end tusind ledere fra ngo'er og erhvervsliv.

Mødet vil fokusere på at forme de politikker og partnerskaber, der er brug for i 2021, når verden er på vej ud af coronanedlukninger.

- I lyset af covid-19 pandemien er behovet for at genstarte prioriteterne og det uopsættelige i at reformere systemer vokset rundt om i verden, siger Klaus Schwab, der er formand for WEF.

Pandemien har tydeliggjort "udfordringerne i vores komplekse og indbyrdes afhængige verden", hedder det i en pressemeddelelse fra WEF.

Guterres indleder det virtuelle møde med en åbningstale mandag. Her er det ventet, at han vil fokusere på behovet for multilateralisme i en polariseret verden, meddeler WEF.

Joe Biden, der efter planen tages i ed som USA's præsident onsdag i denne uge, ventes at omgøre meget af den politik, som USA har indført under præsident Donald Trump.

Trump har under sloganet "Amerika først" trukket USA ud af en lang række internationale aftaler, herunder Parisaftalen om at begrænse den globale opvarmning.

USA tidligere udenrigsminister John Kerry ventes også at tale ved det virtuelle Davos-møde. Han er udpeget som USA's særlige klimaudsending.

Ud over klima er også social ulighed og globalt samarbejde nogle af hovedtemaerne ved næste uges møde.

/ritzau/