Merkel støtter Macrons idéer om særlig fond i eurozonen. Fonden vil blive oprettet gradvist

Paris. Forbundskansler Angela Merkel overleverede søndag et længe ventet svar til Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som har opfordret til ambitiøse og gennemgribende reformer af EU.

Svaret fra Merkel betegnes som en imødekommelse af Macrons opfordringer til investeringer og understøttelse af gældsramte EU-lande.

Det kommer mere end et år efter, at Macon blev indsat som præsident med en omfattende reformdagsorden for både Frankrig og for EU.

Den franske præsident vil ændre EU's institutioner, så de bliver mere smidige og lydhøre over for befolkningerne.

Merkels modsvar kommer på et tidspunkt, hvor bekymringerne for EU's fremtid er taget til på grund af politiske kriser i både Italien og Spanien og i relationerne mellem EU og USA.

Merkel siger til avisen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung forud for et EU-topmøde i denne måned, at Tyskland som eurozonens stærkeste økonomi klart vil støtte et isærligt investeringsbudget, som Macron har foreslået.

Den særlige fond vil kunne låne penge ud til medlemslande med problemer og den vil bidrage til at skabe mere balance mellem rige og fattige medlemslande - navnligt inden for forskning, teknologi og innovation.

- Vi har brug for hurtigere økonomisk konvergens mellem medlemsstaterne, siger forbundskansleren og tilføjer;

- For at få skabt forudsætningerne for dette, må vi styrke kapaciteten til investeringer med nye regler og nye politiske retningslinjer.

Hun pointerer, at fonden vil blive oprettet gradvist. Dens effektivitet vil blive vurderet løbende.

Selv om det budget, som Merkel lægger op til, er mindre end det, som Macron ønsker, så er udmeldingerne fra den tyske regeringsleder en indrømmelse i forhold til, at Macron frygter, at for stram styring af økonomien undergraver tilliden til eurozonen og EU.

EU-topmødet i slutningen af juni opfattes som den sidste chance for at styrket befolkningernes tillid til EU ved at få større projekter sat i gang inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

Macron har flere gange givet udtryk for utålmodighed i forhold til Merkel på dette område, da den tyske forbundskansler har været forhindret i at komme med klare udmeldinger efter forbundsdagsvalget i efteråret.

/ritzau/AFP