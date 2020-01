Under fælles pressemøde siger Putin, at russiske lejesoldater i Libyen ikke repræsenterer den russiske stat.

Forbundskansler Angela Merkel siger under et besøg i Moskva hos præsident Vladimir Putin, at Tyskland vil indkalde til et fredsmøde om Libyen.

Både Tyrkiet og Rusland har appelleret til de stridende parter i Libyen om at indgå en våbenhvile.

- Vi håber, at de fælles anstrengelser fra Ruslands og Tyrkiets side vil blive en succes, og vi vil snart sende invitationer ud til en konference i Berlin, siger hun på et pressemøde hvor også Putin deltager.

Putin bliver spurgt til den såkaldte Wagnergruppe - russiske lejesoldater, der har taget del i kampene i Libyen.

Reuters og andre nyhedsmedier har tidligere rapporteret om organisationen.

Putin svarer, at hvis der er russere i Libyen, så repræsenter de ikke den russiske stat. Og de bliver i al fald ikke betalt af den russiske stat, betoner han.

