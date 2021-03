Nogle delstater i Tyskland er fortsat i gang med at genåbne, selv om landet er i en tredje coronabølge.

For mange tyske delstater følger ikke den nationale plan for at mindske spredningen af coronavirus.

Det mener forbundskansler Angela Merkel, der søndag opfordrer delstaterne til at handle.

- Vi har brug for handling i de føderale stater.

- Vi er nødt til at tage de nødvendige tiltag meget seriøst. Nogle stater gør det, andre gør det endnu ikke, siger Merkel i et interview med tv-stationen ARD.

Under et højspændt møde sidste uge blev Merkel og regionale ledere enige om at følge nedlukningstiltag, herunder en "nødbremse", som frem til 18. april skulle tages i brug i regioner med høj smitte.

Men under Tysklands system med 16 delstater kan hver delstat i sidste ende selv beslutte, hvad de vil gøre. Og nogle har fortsat deres skridt frem mod en genåbning trods skarp kritik.

Eksempelvis planlægger den lille sydvestlige stat Saarland at ende sin nedlukning helt og åbne for fritidsaktiviteter, sport og underholdningsfaciliteter efter påske for personer, der kan fremvise en negativ coronatest.

Ifølge Merkel er det forkert at give det indtryk, at det er muligt at åbne.

- Vi har vores nødbremse. Men desværre bliver det ikke respekteret alle steder. Jeg håber, at nogle måske vil reflektere over det, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Merkel tilføjer, at hvis ikke delstaterne "meget snart" begynder selv at iværksætte passende tiltag, så vil hun overveje, om der skal tages skridt på national plan.

Tyskland forsøger i øjeblikket at dæmme op for en tredje bølge af coronavirus, der hovedsageligt skyldes nye, mere smitsomme coronavarianter.

Lørdag udtalte læger på tyske intensivafdelinger, at en to ugers hård nedlukning er den eneste måde, hvorpå man kan undgå at overbebyrde hospitalerne.

/ritzau/AFP