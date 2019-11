I øjeblikket tør tyske bilister ikke at købe elbiler, fordi der ikke er nok ladere, mener Angela Merkel.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, vil have en million ladere til elektriske biler sat op i Tyskland inden 2030.

Det siger hun søndag i sin ugentlige podcast.

Initiativet er nødvendigt, hvis brugen af elbiler skal udbredes, mener Merkel. Opstillingen af ladere skal gøre, at flere bilister tør at købe elbiler.

- Derfor vil vi opstille en million ladere inden 2030, og industrien vil hjælpe med det, siger Merkel.

Merkels kommentarer kommer, samtidig med at der er et større møde mellem chefer i bilindustrien og ministre fra regeringen i Berlin.

Tiltaget er en del af den tyske regerings strategi for at nedbringe Tysklands CO2-udslip med mindst 55 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Landet har i øjeblikket omkring 21.000 ladere til elektriske biler.

Ifølge regeringens klimastrategi skal der være ti millioner elbiler med nuludledning af CO2 på de tyske veje i 2030. I august var der cirka 220.000.

Det opnår man kun ved, at bilister "overkommer frygten" for at løbe tør for el mellem ladestationer, mener regeringen.

Ifølge dokumenter, som nyhedsbureauet AFP har set, vil regeringen prioritere at opstille laderne steder, hvor folk ofte kommer.

Ved at have dem ved eksempelvis supermarkeder og benzinstationer bliver det lettere for bilisterne at få ladet bilerne op løbende, lyder argumentationen.

Den danske regering arbejder i EU-regi på at få skubbet benzin- og dieselbiler væk fra vejene.

I Danmark går man konkret efter, at man fra år 2030 ikke længere skal kunne indregistrere nye diesel- og benzinbiler. Det blokerer EU's typegodkendelsesdirektiv dog for.

Da energi- og klimaminister Dan Jørgensen (S) præsenterede forslaget for sine kolleger i EU i oktober, blev det vel modtaget. Ifølge ministeren bakkede ti lande Danmark op, herunder Sverige og Luxembourg.

Personbiler tegner sig for 12 procent af EU's samlede udledning af CO2.

Derfor er udfasningen af biler et vigtigt skrift på vejen mod målet om klimaneutralitet i 2050, som alle EU-lande - undtagen tre - støtter.

/ritzau/AFP