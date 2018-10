CDU og kansler Angela Merkels søsterparti CSU gik markant tilbage ved valget i Bayern.

København. Ved en tale til repræsentanter for tysk erhvervsliv mandag sætter Tysklands kansler, Angela Merkel, for første gang ord på partiet CSU's markante tilbagegang ved valget i Bayern søndag. Det skriver Reuters.

Søndag tabte Angela Merkels CDU's bayerske søsterparti, CSU, stort ved valget i den sydtyske delstat. Kansleren siger, at valget viser, at vælgerne har mistet tilliden til regeringen.

- Min lærdom fra dette er, at jeg som kansler må sikre, at vi vinder tilliden tilbage.

- Jeg vil arbejde på det med så meget energi, som jeg kan, siger Tysklands kansler Angela Merkel, efter hendes bayerske søsterparti CSU er gået voldsomt tilbage ved valget i Bayern.

CSU fik 37,2 procent af stemmerne ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Partiet går dermed over ti procentpoint tilbage i forhold til valget i 2013. Her fik partiet knap 48 procent af stemmerne.

Det var forventet, at partiet stod over for et svært valg. Men det er stadig en opsigtsvækkende, historisk tilbagegang til det kristelige demokratiske parti. Den britiske avis The Guardian skriver, at resultatet er det værste i over 60 år.

Det indvandringsvenlige miljøparti De Grønne blev nummer to med 19 procent af stemmerne. Det indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland, AfD, blev nummer tre og fik 11 procent.

CSU's tilbagegang ventes først og fremmest at forstærke stridighederne mellem CSU-leder Horst Seehofer og Angela Merkel.

Seehofer har ført en bitter og delvist skjult magtkamp med Merkel, siden forbundskansleren i 2015 besluttede at åbne de tyske grænser for over en million flygtninge og migranter.

Seehofer er indenrigsminister i Merkels forbundsregering. Den består af de kristelige demokrater i CDU og CSU samt det tyske socialdemokrati, SPD.

/ritzau/