Julen bliver præget af coronarestriktioner, siger Merkel, der heller ikke ser de store nytårsfester for sig.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, beder tyskerne skrue alvorligt ned for nytårsfejringerne og de helt store juleborde i år.

Der er ikke udsigt til, at den verden, vi kendte inden coronaudbruddet, vender tilbage inden for de kommende måneder, siger hun på et pressemøde i Berlin mandag.

Forbundskansleren advarer om, at "lyset for enden af tunnelen er ret langt væk".

- Vi vil formodentlig være nødt til at begrænse private kontakter mellem folk i alle vintermånederne. Jeg forstår, at mange er skuffede over, at denne krise trækker ud, siger Merkel.

- Julen bliver præget af coronarestriktioner, men det bliver ikke en ensom jul, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også hvad angår årsskiftet, er der grænser for kanslerens optimisme. Hun tilføjer, at hun ikke kan forestille sig, at det vil være muligt at holde nytårsfester med mange mennesker samlet.

- Jeg tror ikke, at der bliver store og overdådige nytårsfester, siger hun ifølge avisen Bild.

Hele Tyskland indledte mandag en fire uger lang delvis nedlukning. Det indebærer blandt andet, at hoteller, restauranter, barer, museer og biografer er lukket.

De nye tiltag, der nu indføres, kan være "en bølgebryder", der standser den anden coronabølge, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet dpa.

De nye restriktioner og anbefalinger i Tyskland virker, understreger hun. Og hvis dette fortsætter, så vil forbundsrepublikken få en tålelig december.

Merkel siger også, at der er gode chancer for en godkendelse af en vaccine i de kommende måneder.

Hun appellerer til den tyske befolkning om at udvise samarbejdsånd, imødekommenhed og forståelse.

- Det er op til os alle at gøre november til en succes - et vendepunkt, siger hun.

/ritzau/