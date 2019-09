Den tyske kansler siger i tale i parlamentet, at Tyskland er forberedt, hvis brexit bliver turbulent.

- Vi har stadig alle muligheder for at få et velordnet brexit. Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i en tale i Forbundsdagen onsdag.

Men den tyske regering er samtidig forberedt på, at det ikke går sådan. At det i stedet bliver en turbulent britisk udtræden af EU, siger hun.

- Vi har stadig alle muligheder for at få et velordnet brexit, og den tyske regering vil gøre alt, hvad den kan for at gøre det muligt - lige op til den sidste dag.

- Men jeg siger samtidig, at vi er forberedt på et uordentligt brexit, siger hun til de tyske lovgivere.

- Men en kendsgerning står tilbage. Når Storbritannien har trukket sig ud, så har vi en økonomisk konkurrent foran vores dør - også selv om vi ønsker at have et tæt samarbejde økonomisk og udenrigspolitisk og at have et venskabeligt forhold, føjer hun til.

Storbritannien forlader EU 31. oktober. Lige nu har landet kurs mod et hårdt brexit - altså at det tager afsked med det øvrige Europa uden nogen aftaler overhovedet.

/ritzau/AFP