Merkel forsøger at lande bilaterale og trilaterale aftaler, mens hun venter på EU-enighed om asylreform.

Bruxelles. EU-landene kommer til at misse deres egen deadline om at lande en omfattende reform af EU's asylsamarbejde på et topmøde i næste uge.

Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, søndag ved ankomsten til et minitopmøde i Bruxelles.

- Vi ved, at Det Europæiske Råd (topmødet, red.) desværre ikke vil få en samlet løsning på migrationsproblemet, siger Merkel.

- Det er derfor, at der vil være bilaterale og trilaterale aftaler.

- Hvordan kan vi hjælpe hinanden, uden altid at vente på alle 28 medlemmer, men tænke på, hvad der er vigtigt for hvem, siger hun.

Det er først og fremmest alle forslag om tvungen omfordeling af flygtninge i EU, der forhindrer en reform af asylsamarbejdet.

Netop det forslag splitter EU-landene allermest, og ikke mindst en række østeuropæiske lande er lodret imod.

/ritzau/