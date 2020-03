Angela Merkels første coronatest er negativ. Hun er i karantæne og skal testes flere gange i den kommende tid.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er mandag testet negativ for coronavirus. Det oplyser en talsmand for regeringen ifølge Reuters.

Den tyske forbundskansler blev søndag sendt i karantæne efter at have været i kontakt med en læge, der er smittet med coronavirus.

Men hun er altså ikke testet positiv for coronavirus i denne omgang.

Angela Merkel skal i den kommende tid imidlertid testes flere gange, oplyser talsmanden.

Det er blevet oplyst, at Merkel fortsætter med at varetage sin officielle opgaver, selv om hun skal klare dem hjemmefra.

Lægen, som Merkel har været i kontakt med, vaccinerede kansleren fredag mod pneumokokker.

Den 65-årige Merkel har været Tysklands øverste politiske leder i 15 år. Hendes helbred har generelt været robust, selv om hun i sommeren 2019 led af rystelser, der aldrig helt blev forklaret.

Derudover har hun ikke fejlet andet alvorligt end et bækkenbrud, som hun pådrog sig under en skiferie i 2014.

Forbundskansleren fik besked om, at hun har været i nærkontakt med en smittet person, efter at hun søndag havde holdt sin daglige pressekonference.

Her meddelte hun, at Tyskland nu indfører strikse tiltag i forsøget på at begrænse smittespredningen. Fremover vil det ikke være tilladt at være flere end to personer samlet i det offentlige rum.

Det såkaldte kontaktforbud gælder ikke på arbejdspladser og i hjemmet. Men andre steder er det kun tilladt at samles to og to.

Mandag er den tyske regering nået til enighed om en rekordstor økonomisk hjælpepakke i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Krisepakken har en potentiel værdi på helt op mod 750 milliarder euro. Det svarer til over 5600 milliarder kroner.

156 milliarder euro finansieres ved et nyt statslån.

Ifølge tyske Bild er der tale om en hidtil uset stor hjælpepakke.

Støtten skal hjælpe både selskaber, ansatte og familier med at begrænse konsekvenserne af coronavirusudbruddet.

Pakken ventes at blive stemt igennem i parlamentet i slutningen af ugen.

