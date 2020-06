Det er svære tider for EU i coronakrisen, siger Merkel ved møde med Macron, inden Tyskland bliver EU-formand.

Tyskland og Frankrig står sammen om at genopbygge EU's coronaramte økonomi.

Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, efter et møde med den franske præsident, Emmanuel Macron, mandag.

- Når Tyskland og Frankrig står samlet, betyder det ikke, at Europa er samlet. Men når Tyskland og Frankrig ikke er samlet, er enheden i Europa ikke i en særlig god stand, siger Merkel.

Mødet mellem de to regeringschefer kommer to dage inden, at Tyskland indtager formandsstolen i EU. Posten går på skift mellem medlemslandene hvert halve år.

- Forventningerne er høje, siger Merkel.

Hun tilføjer, at hun håber, at EU-landene ved næste måneds topmøde kan nå til enighed om et budget på mere end 1000 milliarder euro for de kommende år.

De skal også drøfte forslaget om en hjælpefond med 500 milliarder euro, der skal gå til de lande, hvis økonomier er hårdest ramt af coronakrisen. Det er især Italien og Spanien.

Der venter mange forhandlinger forude, siger kansleren.

- Vi håber, at vi kan finde en løsning, selv hvis der stadig er lang vej at gå.

Macron er overbevist om, at det kan lade sig gøre at nå til enighed på det topmøde, der finder sted 17.-18. juli. Særligt hjælpefonden til de lande, der er hårdest ramt på økonomien efter coronaudbruddet, er vigtig, mener han.

- Det er vores højeste prioritet, siger Macron.

- Uden den ville Europa ikke leve op til udfordringerne.

Merkel var oprindeligt imod Macrons forslag om en hjælpefond. Men hun ændrede holdning, da det stod klart, at coronapandemien udgjorde en eksistentiel trussel for EU, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mandag siger den tyske leder, at hun mener, at både Tyskland og Frankrig kan bidrage til en "positiv impuls i den rigtige retning for Europas fremtid".

/ritzau/dpa