Den tyske forbundskansler Angela Merkel blev onsdag for tredje gang på mindre end en måned ramt af et rysteanfald, hvilket har ført til mange spekulationer om hendes helbred.

Merkel blev ramt af rystelserne under afspilning af mationalsangen i forbindelse med den finske statsminister, Antti Rinnes, besøg i Berlin.

En talsmand forsikrer over for Reuters, at Merkel har det fint, og at hendes møder med Rinnes fortsætter.

Første gang, Merkel blev ramt af rysteturene, var i midten af juni, da hun skulle møde den ukrainske præsident Wolodymyr Selenskyj, skriver Bild.

Dengang lød forklaringen, at Merkel havde fået det dårligt på grund af det meget varme vejr, der lå over Tyskland.

Hun forklarede, at hun havde glemt at drikke nok vand, og hun var på benene og fortsatte mødet som planlagt, efter hun angiveligt havde drukket tre glas vand.

Anden gang, hun fik et rysteanfald, var blot ni dage efter, da hun skulle mødes med den nye justitsminister Christine Lambrecht (SPD).

Her lød forklaringen på rystelserne, at Merkel havde et psykologisk problem - hun havde været så nervøs for, at hun ville få endnu et anfald, at det kom.

En tysk læge, Jakob Berger, vil over for Focus ikke udelukke, at der kan være noget alvorligt galt med Merkel, eftersom rystelserne er tilbagevendende.

Dog understreger han, at det kræver videre undersøgelser af kansleren, før man kan slå fast, om hun fejler noget.

Han udelukker dog, at der kan være tale om en fortsat dehydrering som ved første gang.

Angela Merkel bliver 65 år næste uge.