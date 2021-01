Ytringsfrihed bør afgøres af politikere, ikke af de sociale medier, siger Merkel efter Trumps udelukkelse.

Twitters beslutning om at udelukke den amerikanske præsident, Donald Trump, fra det sociale medie permanent, er problematisk.

Det mener Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

Hvis ytringsfriheden skal begrænses, må det være politikere og ikke cheferne for de store it-selskaber, der tager den beslutning, siger hendes talsmand.

- Retten til frit at sige sin mening er af fundamental vigtighed, siger Merkels talsmand, Steffen Seibert.

- I det lys betragter kansleren det som problematisk, at præsidentens konti er blevet permanent suspenderet, siger han.

Twitter besluttede at smide Trump ud for bestandigt, efter at hans tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C. onsdag.

Det skete, efter at han i en tale havde opfordret dem til at "kæmpe meget mere" mod de "dårlige mennesker" og "vise styrke".

Fem mennesker døde i urolighederne. Efterfølgende besluttede Twitter at udelukke Trump af frygt for, at han kunne opildne til mere vold.

Facebook fulgte trop og har suspenderet Trumps profil i resten af hans embedsperiode.

Udtalelserne afspejler en bekymring, der også er at finde i andre dele af Europa, for den magt store platforme som Facebook og Twitter har til at forme den offentlige debat.

Alligevel er det overraskende, at Merkel stiller sig på Trumps side i sagen om hans udelukkelse fra flere sociale medier. Der har været meget kølig luft mellem de to under samtlige hans fire år ved magten.

/ritzau/Reuters