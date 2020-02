Vi skærper vores konkurrencedygtighed og bliver i stand til at handle hurtigere, siger forbundskansleren.

Forbundskansler Angela Merkel siger, at brexit betyder, at EU må styrke dets konkurrenceevne. Hun siger, at om nødvendigt må traktater ændres.

Med hensyn til Lissabon-traktaten siger den tyske regeringschef:

- Jeg kan godt forestille mig, at traktatændringer kan blive nødvendige. På baggrund af Storbritanniens udtræden er det nødvendigt, at vi skærper vores konkurrencedygtighed og bliver i stand til at handle hurtigere, siger forbundskansleren.

Merkel kommenterede briternes udtræden af EU ved et fælles pressemøde med den besøgende østrigske kansler Sebastian Kurz.

