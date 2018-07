Tysk indenrigsminister, Horst Seehofer, trækker trussel om at forlade regering tilbage efter møde med Merkel.

Berlin. Forbundskansler Angela Merkel og hendes indenrigsminister, Horst Seehofer, er nået frem til et kompromis i den strid om asylpolitikken, der har domineret tysk politik de seneste dage.

Horst Seehofers CSU, der er søsterpartiet til Angela Merkels CDU, havde ellers truet med at forlade regeringen over striden, der altså nu foreløbig er bilagt.

- Vi har fundet frem til en holdbar løsning. Der er opnået klar enighed mellem vore to konservative partier. Jeg bliver ved med at være indenrigsminister, siger Seehofer efter maratonmøder i Berlin mandag ifølge Reuters.

Seehofer siger, at "vi har en klar løsning til, hvordan illegal migration skal stoppes ved den østrigsk-tyske grænse".

Ifølge Reuters siger politikere fra CDU, at der er tale om af aftale, der standser asylansøgere registreret i andre lande fra at komme ind i Tyskland.

Efter forhandlingerne siger Angela Merkel ifølge Reuters, at Tyskland vil oprette transitcentre.

- Vi vil oprette transitcentre i Tyskland og derfra udføre tilbagesendelser efter aftale med lande, hvor asylansøgerne kommer fra, og hvor de allerede er registreret.

- På den måde bevares ånden i partnerskabet i EU, og vi tager et vigtigt skridt for at kontrollere sekundær migration. Derfor mener jeg, vi har fundet et godt kompromis efter svære forhandlinger og dage, siger Angela Merkel efter forhandlingerne.

Topledere fra Merkels CDU og søsterpartiet CSU, der ledes af Seehofer, kæmpede dagen igennem for at løse asylstriden, som truede med at vælte den tyske koalitionsregering.

Seehofer truede med at forlade regeringen, hvis Merkel og CDU ikke skærper den tyske asylpolitik.

Striden bestod i, at Horst Seehofer ikke var tilfreds den tyske asylpolitik og ej heller den aftale, der blev indgået af EU's regeringschefer fredag.

Horst Seehofer har villet stoppe asylansøgere ved grænsen til Bayern, mens Angela Merkel har søgt en europæiske løsning.

Så sent som natten til mandag var Horst Seehofer alt andet en forhandlingsvenlig i sin retorisk over for den tyske kansler.

- Jeg vil ikke lade mig sparke af en forbundskansler, som kun er forbundskansler i kraft af mig, sagde han med henvisning til CSU's gode valgresultat i Bayern.

/ritzau/dpa