De nuværende tiltag mod coronasmitte i Tyskland har ikke virket tilstrækkeligt, siger Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derfor er det nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag for at mindske antallet af kontakter, siger hun efter møde med landets 16 delstater på video.

Hun oplyser, at der er enighed om, at de fleste butikker skal lukke fra 16. december til 10. januar. Som udgangspunkt skal alle skoler også lukkes i samme periode.

