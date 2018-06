Allerede afviste asylansøgere i Tyskland skal afvises ved grænsen, hvis de før har fået afslag, siger CDU.

Berlin. Det tyske regeringsparti CDU er klar med et kompromis i en stor strid om den nationale asylpolitik med søsterpartiet CSU.

Det bekræfter CDU torsdag efter et møde. Det står ikke klart, hvordan det bayerske søsterparti vil tage imod kompromiset.

Er en person allerede registreret som afvist asylansøger i Tyskland, skal vedkommende afvises ved den tyske grænse, hvis han eller hun igen forsøger at komme ind.

Den tyske regering med forbundskansler Angela Merkel i spidsen har hidtil været imod den praksis.

Det skyldes en frygt for, at alle EU-lande sender de afviste asylansøgere til de samme få lande, som dermed vil blive oversvømmet.

Næsten alle migranter kommer via Italien og Grækenland, som i forvejen har mange migranter at håndtere.

Merkel har i stedet stædigt kæmpet for, at medlemslandene i EU bliver enige om en fælles løsning.

Det går imidlertid trægt med at finde fodslag i udfordringen med migranter, der kommer til unionen.

CSU-lederen Horst Seehofer, som også er tysk indenrigsminister, har i regeringsperioden og under valgkampen forsøgt at få Merkel til at stramme asylpolitikken.

Seehofer har lovet at støtte Merkels reformforslag i EU, hvis kansleren lader tysk politi afvise asylansøgere, som er registreret i andre EU-lande.

Hendes svar - og kompromis - er, at CDU er klar til at afvise ansøgere, som tidligere er blevet afvist i Tyskland.

Skulle den tyske regering med betjente ved grænsen afvise alle potentielle asylansøgere, ville Østrig komme til at stå med et stort problem.

Mange migranter - herunder flygtninge - rejser til Tyskland via Østrig.

/ritzau/dpa