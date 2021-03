Rejser til Mallorca er steget markant i Tyskland, men regeringen vil undersøge muligheden for at standse det.

Det er vanskeligt at forhindre folk i at rejse udenlands under en pandemi.

Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, på et pressemøde torsdag aften.

- Der er på nuværende tidspunkt betydelige retslige bekymringer. De skal tages alvorligt, siger Merkel om at forhindre udlandsrejser.

Diskussionen om udlandsrejser er blevet intensiveret i Tyskland, efter at flybookinger til blandt andet ferieøen Mallorca er steget markant.

Den spanske destination blev for nylig fjernet fra Tysklands liste over steder, der betragtes som høj risiko.

Antallet af nye smittede på Mallorca faldt til under 50 per 100.000 indbyggere set over en uge, hvilket betød, at tyske borgere kunne tage på ferie uden krav om test eller karantæne, når de vendte hjem.

Regeringen overvejer nu, om et midlertidig stop for rejser til populære turistmål i udlandet kan lade sig gøre. Merkel opfordrer de tyske ministerier til at se på mulighederne.

- Men vi kan ikke gøre det, hvis det strider mod loven, siger hun på pressemødet.

Tidligere torsdag meldte det tyske sundhedsministerium, at folk, der ankommer til Tyskland med fly, fra midnat fredag skal have foretaget en coronavirustest.

Flybesætninger vil ikke blive ramt af samme krav, mens rejsende selv skal betale omkostningerne for testene.

Tyskland forsøger i øjeblikket at dæmme op for en tredje bølge af coronavirus, der hovedsageligt skyldes nye, mere smitsomme coronavarianter.

Den tyske befolknings håb om en snarlig genåbning af samfundet led natten til tirsdag et gevaldigt knæk.På et pressemøde leverede Angela Merkel en nedslående besked om, at landets coronanedlukning bliver forlænget til 18. april.

/ritzau/dpa