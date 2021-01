Det var ifølge tysk avis Angela Merkel selv, som overgav opgaven med indkøb af vacciner til EU-Kommissionen.

Angela Merkel, den tyske forbundskansler, forvarer tirsdag sin regerings strategi for vaccinationer mod coronavirus efter massiv kritik i hjemlandet - og i andre europæiske lande.

Den seneste måned er det blevet stadig mere tydeligt, at processen med at vaccinere i Europa bliver langvarig. Merkel mener alligevel, at det var rigtigt, at EU-landene i sommer sendte opgaven til EU-Kommissionen.

- Vi ønsker ingen national enegang, men en fælles europæisk tilgang til vaccination, siger Merkel ifølge avisen Die Zeit på et pressemøde.

Merkel holdt tirsdag et pandemimøde med ministerpræsidenterne for landets 16 delstater. Her blev det besluttet at forlænge en nedlukning til 31. januar.

Kansleren lagde desuden vægt på, at en EU-tilgang var bedst for Tyskland, da det også er i tyskernes interesse, at indbyggere i nabolandene er vaccineret, og at de klarer sig godt.

Mandag skrev den tyske avis Bild, at Merkel selv bærer ansvaret for, at EU, som i udgangspunktet ellers ikke har så meget at skulle have sagt på sundhedsområdet, fik den vigtige opgave.

Tyskland havde ellers sammen med Italien, Holland og Frankrig lavet en alliance for indkøb af vacciner. De landede den første aftale med AstraZeneca om en vaccine i juni.

Men kort efter var kansleren indirekte pennefører på et brev fra sin sundhedsminister, Jens Spahn, og hans kolleger fra de tre andre EU-lande i alliancen til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

I brevet bad de - ifølge avisen i en underdanig tone - EU-Kommissionen overtage opgaven med at skaffe nok doser til hele Europa.

Baggrunden skulle blandt andet være, at den tyske regering var kommet i modvind for tidligere på året at have forbudt eksport af virusmasker til andre europæiske lande.

Samtidig ønskede Merkel at sende et signal om samlet front i EU, netop som Tyskland overtog formandskabet i EU.

EU's strategi blev at underskrive kontrakter med seks forskellige medicinalfirmaer om en vaccine.

Det viste sig i løbet af efteråret, at en af de første, der ville blive klar, var en vaccine udviklet af amerikanske Pfizer sammen med tyske BioNTech.

Men EU-Kommissionen kunne først lukke en aftale om den i november, da man ifølge Bild havde forsøgt at presse prisen ned. Andre store lande havde på det tidspunkt lagt billet ind på en meget stor andel af denne produktion.

Også koalitionspartneren SPD har kritiseret Merkel og CDU for at have lagt for meget ansvar på EU's skuldre i stedet for selv at løfte den vigtige opgave med at vaccinere tyskerne.

Regeringer over hele Europa er kommet under pres på grund af den langsomme vaccinering.

Mens Holland slet ikke er kommet i gang, er Danmark blandt de EU-lande, der har vaccineret flest. Men stadig under en procent af befolkningen.

- Vi har ikke vacciner nok nu. Det er en nøgtern konstatering. Og vi kan se, at et land som Israel har vaccineret flere end alle EU-lande. Men det er svært for mig at sige, om det skyldes en forkert strategi fra EU, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere tirsdag på et pressemøde.

EU-præsident Charles Michel indkaldte tirsdag aften til EU-topmøde senere på måneden. Her skal stats- og regeringscheferne diskutere coronavirus.

- EU-Kommissionen arbejder dag og nat med medlemslandene på, at vi kan øge mængden af vacciner, siger Michel.

Den tyske regering arbejder sammen med delstaten Hessen på at hjælpe BioNTech med at øge produktionen. Det er planen, at der fra slutningen af februar skal produceres ekstra vacciner fra en ny fabrik.

